"Для российских генералов Молдовы не существует": член парламента о сбитой ракете украинской ПВО

15:41 31 октября Киев, Украина





Об этом рассказал член парламента Молдовы Оазу Нантой. Из-за падения обломков российской ракеты на территорию Молдовы утром 31 октября — МИД страны может вызвать российского посла, однако этот поступок не изменит того факта, что Молдова незащищена в отношении возможных агрессивных действий со стороны российской федерации, ведь россия игнорирует сам факт существования Молдовы.Об этом рассказал член парламента Молдовы Оазу Нантой.

"К сожалению, Республика Молдова со своим статусом нейтралитета абсолютно незащищена, когда касается того, что делает россия. Пару недель назад, когда над территорией Молдовы пролетели российские крылатые ракеты — маршрут этих ракет был проложен игнорируя сам факт существования Молдовы. Для российских генералов Молдовы не существует", - сказал Нантой.

Он отметил, что несколько недель назад российские ракеты пролетели над территорией Молдовы — вызвали российского посла.

"И сейчас его могут вызвать. Но это все касается символизма, к сожалению, не меняющего эту печальную ситуацию, что Молдова незащищена в отношении возможных агрессивных действий со стороны рф", — добавил парламентарий.

Он рассказал, что обломки ракеты, которые сегодня упали на территории страны, не нанесли материального ущерба и никто не пострадал. Относительно глобальной безопасности самой Молдовы, Нантой отметил, что в случае опасности парламент страны может проголосовать за введение осадного или военного положения и объявить мобилизацию, однако наблюдая за действиями россии в Украине: "мы понимаем, что Молдова сама не сможет себя защитить".



По его мнению, ситуацию решит модернизация армии, форматы регионального партнерства и углубленного сотрудничества с НАТО, изменение статуса нейтралитета и вступление в Североатлантический союз.

"У нас в конституции записан статус нейтралитета, защищающий нас примерно как молитва, но не больше", - добавил парламентарий.

В Минобороны Молдовы заявили , что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили незаконных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова.