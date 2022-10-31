"Для российских генералов Молдовы не существует": член парламента о сбитой ракете украинской ПВО

Из-за падения обломков российской ракеты на территорию Молдовы утром 31 октября — МИД страны может вызвать российского посла, однако этот поступок не изменит того факта, что Молдова незащищена в отношении возможных агрессивных действий со стороны российской федерации, ведь россия игнорирует сам факт существования Молдовы.
Об этом рассказал член парламента Молдовы Оазу Нантой.
Об этом рассказал член парламента Молдовы Оазу Нантой.
Он отметил, что несколько недель назад российские ракеты пролетели над территорией Молдовы — вызвали российского посла.
Он рассказал, что обломки ракеты, которые сегодня упали на территории страны, не нанесли материального ущерба и никто не пострадал. Относительно глобальной безопасности самой Молдовы, Нантой отметил, что в случае опасности парламент страны может проголосовать за введение осадного или военного положения и объявить мобилизацию, однако наблюдая за действиями россии в Украине: "мы понимаем, что Молдова сама не сможет себя защитить".
По его мнению, ситуацию решит модернизация армии, форматы регионального партнерства и углубленного сотрудничества с НАТО, изменение статуса нейтралитета и вступление в Североатлантический союз.
По его мнению, ситуацию решит модернизация армии, форматы регионального партнерства и углубленного сотрудничества с НАТО, изменение статуса нейтралитета и вступление в Североатлантический союз.
31 октября утром российская ракета, сбитая украинским ПВО во время утренней атаки, упала в северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова.
В Минобороны Молдовы заявили , что системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили незаконных полетов в воздушном пространстве Республики Молдова.
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