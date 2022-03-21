Для кого с 1 ноября Беларусь закрыла границу

07:30 01 ноября Киев, Украина

Как было объявлено Государственным пограничным комитетом 31 октября, уже с 1 ноября Беларусь закрывает границу на въезд иностранным гражданам. Официальной причиной закрытия границ названа борьба с распространением коронавируса.

В то же время запрет не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через Национальный аэропорт Минск.

Кроме того, запрет не будет распространяться на такие категории:

иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом;

с дипломатическим или служебным паспортом; главы или члены официальных делегаций;

иностранцы, которые оказывают международную помощь Беларуси;

водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также члены экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;

иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;

иностранцы, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;

россияне, следующие транзитом через Беларусь в Россию;

иностранцы, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;

иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;

иностранцы, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.

При этом граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.

Напомним, что ранее Лукашенко распорядился закрыть госграницу Беларуси. Александр Лукашенко говорит, что граница является "зоной дружбы народов", и добавляет, что "закрыть границу - не сделать ее железным занавесом".

Вскоре Беларусь закрыла наземную границу для украинцев. Между тем, пункт пропуска в международном аэропорту Минска продолжал работать.