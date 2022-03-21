Для кого с 1 ноября Беларусь закрыла границу

Как было объявлено Государственным пограничным комитетом 31 октября, уже с 1 ноября Беларусь закрывает границу на въезд иностранным гражданам. Официальной причиной закрытия границ названа борьба с распространением коронавируса.
В то же время запрет не касается прибытия в Беларусь воздушным транспортом через Национальный аэропорт Минск.
Кроме того, запрет не будет распространяться на такие категории:
- иностранцы с дипломатическим или служебным паспортом;
- главы или члены официальных делегаций;
- иностранцы, которые оказывают международную помощь Беларуси;
- водители транспортных средств, которые выполняют международные перевозки или перевозят международные почтовые отправления, а также члены экипажей судов, поездных и локомотивных бригад;
- иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;
- иностранцы, имеющие разрешение на работу и документы, которые это подтверждают;
- россияне, следующие транзитом через Беларусь в Россию;
- иностранцы, которые направляются, чтобы навестить тяжелобольного, или на похороны родственника;
- иностранцы, которые перевозят стволовые клетки или органы для трансплантации;
- иностранцы, которые следуют транзитом в Чернобыльскую зону отчуждения.
При этом граждане Беларуси, иностранцы, которые являются супругами, родителями или детьми белорусов, а также иностранцы с правом постоянного проживания в Беларуси должны после пересечения границы пройти обязательную самоизоляцию в течение 10 календарных дней.
Напомним, что ранее Лукашенко распорядился закрыть госграницу Беларуси. Александр Лукашенко говорит, что граница является "зоной дружбы народов", и добавляет, что "закрыть границу - не сделать ее железным занавесом".
Вскоре Беларусь закрыла наземную границу для украинцев. Между тем, пункт пропуска в международном аэропорту Минска продолжал работать.
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