14:48 08 ноября Киев, Украина

Поскольку в россии запрещены практически все методы открытого выражения инакомыслия, диверсии на российских железных дорогах со стороны антивоенных активистов продолжают быть серьезной проблемой для российских властей.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.



В британской разведке отметили, что через 17 месяцев после того, как было сообщено о первых инцидентах, саботаж российских железных дорог антивоенными активистами продолжает представлять серьезную проблему для российских властей.



Исследование российского СМИ "Медиазона" показывает, что на октябрь 2023 года 76 дел о саботаже на железной дороге дошли до суда с момента вторжения. Привлечены к уголовной ответственности не менее 137 человек, подавляющее большинство из которых в возрасте до 24 лет.



Отмечается, что с начала 2023 г. на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры были нанесены трафареты, в которых указывалось, что согласно Уголовному кодексу россии саботаж может наказываться вплоть до пожизненного заключения.