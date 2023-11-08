Диверсии на железных дорогах являются серьезной проблемой для военной логистики рф

14:48 08 ноября Киев, Украина

Поскольку в россии запрещены практически все методы открытого выражения инакомыслия, диверсии на российских железных дорогах со стороны антивоенных активистов продолжают быть серьезной проблемой для российских властей.
 
Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

В британской разведке отметили, что через 17 месяцев после того, как было сообщено о первых инцидентах, саботаж российских железных дорог антивоенными активистами продолжает представлять серьезную проблему для российских властей.

Исследование российского СМИ "Медиазона" показывает, что на октябрь 2023 года 76 дел о саботаже на железной дороге дошли до суда с момента вторжения. Привлечены к уголовной ответственности не менее 137 человек, подавляющее большинство из которых в возрасте до 24 лет.

Отмечается, что с начала 2023 г. на ключевых объектах железнодорожной инфраструктуры были нанесены трафареты, в которых указывалось, что согласно Уголовному кодексу россии саботаж может наказываться вплоть до пожизненного заключения.
"Военная логистика россии, включая поставки для войны в Украину по-прежнему зависит от 33 000 км железнодорожной сети страны. Поскольку в россии запрещены практически все методы открытого инакомыслия, диверсии продолжают привлекать небольшую часть молодых людей как метод протеста против "СВО", – говорится в сообщении.