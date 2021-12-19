Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем и Сапегой в Минске, назвал это операцией КГБ

12:09 10 Декабрь Киев, Украина





Об этом рассказал изданию The New York Times бывший диспетчер "Белаэронавигация" Олег Галегов, который и посадил самолет.



Галегов был тем человеком, который сообщил пилоту, что на борту заложена бомба, и что из соображений безопасности должен остановить путешествие в Вильнюс и приземлиться в Минске. Летом диспетчер нелегально пересек белорусско-польскую границу. Журналисты рассказывали, что для этого он взял отпуск.



В Польше Галегов сначала связался с посольством США, однако там его перенаправили в польские правоохранители. Им мужчина рассказал, что самолет с Протасевичем и Сапегой принудили к посадке. По словам директора Департамента нацбезопасности Польши Станислава Зарина, рассказ Галегова свидетельствует, что в момент посадки на диспетчерской башне находился офицер белорусского управления разведки и безопасности КГБ, который "взял под контроль авиадиспетчера".



Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске в мае этого года была спецоперацией КГБ , а сообщение о заминировании борта было ложным.Об этом рассказал изданию The New York Times бывший диспетчер "Белаэронавигация" Олег Галегов, который и посадил самолет.Галегов был тем человеком, который сообщил пилоту, что на борту заложена бомба, и что из соображений безопасности должен остановить путешествие в Вильнюс и приземлиться в Минске. Летом диспетчер нелегально пересек белорусско-польскую границу. Журналисты рассказывали, что для этого он взял отпуск.В Польше Галегов сначала связался с посольством США, однако там его перенаправили в польские правоохранители. Им мужчина рассказал, что самолет с Протасевичем и Сапегой принудили к посадке. По словам директора Департамента нацбезопасности Польши Станислава Зарина, рассказ Галегова свидетельствует, что в момент посадки на диспетчерской башне находился офицер белорусского управления разведки и безопасности КГБ, который "взял под контроль авиадиспетчера".

Напомним, основателя оппозиционного белорусского телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года.

NEXTA был основным источником информации о начавшихся в августе 2020-го белорусских протестах после фальсификации президентских выборов. Режим самопровозглашенного Александра Лукашенко признал экстремистским канал, против Протасевича возбуждено уголовное дело по статьям об организации массовых беспорядков, предусматривающих наказание до 15 лет лишения свободы. Поэтому журналист был вынужден просить политического убежища в Польше.



Летом обоих задержанных перевели под домашний арест. Правозащитники признали Протасевича и Сапегу, которой грозит до 6 лет тюрьмы, политзаключенными.