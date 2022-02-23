Директором парижского Лувра впервые станет женщина

12:59 27 Май Киев, Украина

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Лоранс де Кар на должность директора парижского Лувра, впервые со дня открытия Лувра в 1793 году музей возглавит женщина.

Об этом сообщает France Inter.



Кроме 54-летней Лоранс де Кар, которая является президентом парижского музея Орсэ и музея Оранжери Лоранс, на эту должность претендовали нынешний директор Лувра Жан-Люк Мартинес, который возглавлял музей восемь лет, и глава парижского музея Пикассо Лоран де Бон.





Лоранс де Кар приступит к новым обязанностям 1 сентября. Среди ее задач — повысить посещаемость Лувра, которая в прошлом году из-за пандемии коронавируса упала на 72%.

Новая руководительница является специалистом по искусству XIX — начала XX века, начинала свою карьеру в музее дʼОрсэ как куратор живописи. В 2014 году была назначена директором музея Оранжери, а через три года — музея дʼОрсэ.