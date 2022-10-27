Директор ЦРУ США Уильям Бернс тайно посетил Киев

09:31 27 октября Киев, Украина

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в начале октября побывал в Украине с необъявленным визитом. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими должностными лицами. Об этом в среду, 26 октября, пишет CNN.

"Находясь там, он подтвердил обязательства США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в частности путем продолжения обмена разведданными", - сказал один из источников агентства.

Его собеседники отказались предоставить более подробную информацию о поездке Бернса в Украину.

В то же время, CNN указывает, что глава ЦРУ посетил Украину на фоне все растущего беспокойства в США тем, что россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Публично американская сторона утверждает, что не видят доказательств подготовки россией такого шага, но знакомые с разведданными собеседники CNN предупреждают, что риск ядерного удара рф является, возможно, самым высоким с начала полномасштабной войны.

Ранее в ЦРУ оценили вторжение россии на территорию Украины.