Дипломатические игры Кремля или отказ от минских переговоров

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков старательно оправдывался перед журналистами за откровенное письмо Дмитрия Козака. Дело в том, что в своем письме некоторым членам нормандской четверки заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак не обдуманно высказался о сворачивании переговоров по украинскому урегулированию.
По словам Пескова, Россия по-прежнему привержена минским договоренностям.
Напомним, накануне Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором заявил, что решил прекратить переговоры по Донбассу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Представитель Кремля отметил, что не видит смысла во встречах политсоветников нормандской четверки.
В свою очередь Ермак заявил, что письмо Козака является частью дипломатической игры. По его словам, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла.
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