Дипломатические игры Кремля или отказ от минских переговоров

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков старательно оправдывался перед журналистами за откровенное письмо Дмитрия Козака. Дело в том, что в своем письме некоторым членам нормандской четверки заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак не обдуманно высказался о сворачивании переговоров по украинскому урегулированию.

По словам Пескова, Россия по-прежнему привержена минским договоренностям.

"Россия была, есть и остается приверженной минским договоренностям и считает, что минский комплекс мер является безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования", - сказал представитель Песков, комментируя письмо Козака коллегам по нормандскому формату (Германия, Россия, Франция, Украина). "Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил и, если это утверждается, это является передергиванием", - подчеркнул Песков.

Напомним, накануне Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором заявил, что решил прекратить переговоры по Донбассу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Представитель Кремля отметил, что не видит смысла во встречах политсоветников нормандской четверки.

В свою очередь Ермак заявил, что письмо Козака является частью дипломатической игры. По его словам, говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла.