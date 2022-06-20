Дипломатам рф запретили посещать здание британского парламента

Послу россии в Великобритании Андрею Келину запретили посещать здание британского парламента на неопределенный срок. Запрет также распространяется на всех других аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение спикеров палаты общин и палаты лордов.
Издание отмечает, что запрет был введен неофициально после российского вторжения в Украину, но теперь он впервые подтвержден в письменной форме.
Посольство рф в Великобритании пока не комментировало ситуацию.
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