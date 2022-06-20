Дипломатам рф запретили посещать здание британского парламента

18:14 20 июня Киев, Украина

Послу россии в Великобритании Андрею Келину запретили посещать здание британского парламента на неопределенный срок. Запрет также распространяется на всех других аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение спикеров палаты общин и палаты лордов.

«Как официально аккредитованного представителя российского правительства посла не будут приглашать в парламентскую резиденцию до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что запрет был введен неофициально после российского вторжения в Украину, но теперь он впервые подтвержден в письменной форме.

Посольство рф в Великобритании пока не комментировало ситуацию.