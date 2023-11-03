Дипломат премьера Италии ушел после звонка кремлевских пранкеров

Дипломатический советник итальянского премьер-министра Франческо Мария Тало подал свою отставку после инцидента с телефонным звонком от кремлевских пранкеров.
Об этом сообщает агентство ANSA, и глава итальянского правительства Джорджа Мелони подтвердила эту информацию на пресс-конференции.
Мелони отметила, что случившийся инцидент свидетельствует о "небрежном" отношении к звонку, оказавшемуся вызовом со стороны кремлевских пранкеров. По словам Мелони, этот инцидент продемонстрировал "поверхностность" со стороны ее дипломатического офиса.
Напомним, что Джорджа Мелони сама стала жертвой звонка от кремлевских пранкеров "Вована" и "Лексуса", которые представлялись главой Африканского союза и президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани. Инцидент произошел 18 сентября, в ходе разговора Мелони обсудила вопросы, связанные с усталостью от конфликта в Украине и высказала размышления о поиске решений для ситуации.
Об этом сообщает агентство ANSA, и глава итальянского правительства Джорджа Мелони подтвердила эту информацию на пресс-конференции.
Мелони отметила, что случившийся инцидент свидетельствует о "небрежном" отношении к звонку, оказавшемуся вызовом со стороны кремлевских пранкеров. По словам Мелони, этот инцидент продемонстрировал "поверхностность" со стороны ее дипломатического офиса.
Напомним, что Джорджа Мелони сама стала жертвой звонка от кремлевских пранкеров "Вована" и "Лексуса", которые представлялись главой Африканского союза и президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани. Инцидент произошел 18 сентября, в ходе разговора Мелони обсудила вопросы, связанные с усталостью от конфликта в Украине и высказала размышления о поиске решений для ситуации.
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