Диктатор и мучитель: белорусский архиепископ предал Лукашенко анафеме

15:19 23 ноября Киев, Украина

В Торонто во время проведения службы, архиепископ Святослав (Логин), являющийся главой Белорусской православной автокефальной церкви, предал анафеме и отлучил от церкви Александра Лукашенко

Священник назвал его диктатором, убийцей и "мучителем благочестивого белорусского народа".



В тексте документа говорится, что Лукашенко предается анафеме, поскольку "творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси".



По словам архиепископа, церковь не может оставаться в стороне, наблюдая геноцид своего народа.



Справка: Белорусская автокефальная православная церковь — название нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной, то есть независимой, церковью Беларуси и белорусской диаспоры.