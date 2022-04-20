Диктатор и мучитель: белорусский архиепископ предал Лукашенко анафеме

В Торонто во время проведения службы, архиепископ Святослав (Логин), являющийся главой Белорусской православной автокефальной церкви, предал анафеме и отлучил от церкви Александра Лукашенко.
Священник назвал его диктатором, убийцей и "мучителем благочестивого белорусского народа".
В тексте документа говорится, что Лукашенко предается анафеме, поскольку "творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси".
По словам архиепископа, церковь не может оставаться в стороне, наблюдая геноцид своего народа.
Справка: Белорусская автокефальная православная церковь — название нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной, то есть независимой, церковью Беларуси и белорусской диаспоры.
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