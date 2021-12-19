Дезинформация о коронавирусе стала инструментом геополитической борьбы

15:22 18 Ноябрь Киев, Украина





Совершенно справедливо будет утверждать, что в истории человечества ни один предыдущий кризис не был столь же глобальным, как пандемия



Вот несколько примеров самых популярных фейков : Такие государства, как Россия и Китай, используют дезинформацию как инструмент геополитической борьбы, пытаясь ослабить репутацию и влияние своих оппонентов, о чем заявляют на хорватском вебсайте по проверке фактов Faktograf, который является членом Международной сети проверки фактов ( IFCN ).Совершенно справедливо будет утверждать, что в истории человечества ни один предыдущий кризис не был столь же глобальным, как пандемия коронавируса . «Коронный кризис» кардинально изменил социальное взаимодействие, установил новые социальные нормы и спровоцировал спад в мировой экономике. Поэтому людям крайне нужна информация для планирования будущего. Такое стремление в сочетании с постоянными неконтролируемыми глобальными информационными потоками создает благоприятные условия для распространения столь же масштабной дезинформации. Пандемия коронавируса «выработала» новые конспиративные теории, которые прочно укоренены в повседневном дискурсе и продолжают распространяться.Вот несколько примеров самых популярных фейков :

гласные утверждения, что вирус был искусственно создан как биологическое оружие;необоснованные «факты» о вреде защитных масок или вакцин;

ошибочные рассказы о связи вакцины со злонамеренными намерениями «мировых государств» установить глобальный контроль;

бесчисленное количество опасных сообщений о поддельных лекарствах и препаратах;

о том, что сам вирус вообще не существует или эквивалентен простуде или сезонному гриппу.

Такая дезинформация является общим знаменателем конспиративных рассказов о пандемии COVID-19 по всему миру. Исследования и проверки ряда учреждений, таких как Оксфордский университет и Институт Reuters, проект First Draft, европейские организации проверки фактов, такие как AFP, Correctiv, Pagella Politica, Maldita и Full Fact и т.п., постоянно указывают на наличие аналогичных моделей дезинформации на международном уровне.



В эпоху пандемии дезинформация стала инструментом международной силы. Использование фейков как средства власти, особенно во времена мирового кризиса требует переосмысления концептуализации власти в международной сфере. Эпоха глобализированных информационных потоков и распространения цифровых носителей информации открыла доступ к новому типу власти, которая называется разумной властью. Этот термин, популяризирующий статьи, опубликован Национальным фондом демократии США и журналом Foreign Affairs, касается использования манипулятивных приемов в информационной сфере. Хотя целью мягкой силы является завоевание симпатий целевой общественности, резкую силу используют для внесения раздора в целевое общество.



Активное производство дезинформации и пропаганды, а также их размещение в информационной среде других стран, цензура и манипулирование элементы резкой силы, которая часто является инструментом авторитарных режимов эксплуатирующих свободное медиапространство в демократических странах с целью стратегической проекции влияния — такой тип действий, например, характерен для внешнеполитической стратегии Китайской Народной Республики, активно колонизирующей медиапространство в менее развитых странах

Латинской Америки.

Китайские СМИ, такие как официальная газета Коммунистической партии Китайской народной ежедневной газеты, выразили подозрение, что американские военные доставили вирус в Китай. Эта история была размещена в некоторых СМИ, таких как New Zealand Herald и Helsinki Times. С этими обвинениями также открыто выступили самые высокие китайские дипломаты, например, спикер МИД Чжао Лицзянь. Он обвинил США в сокрытии данных и добавил, что "возможно, американские военные привезли вирус в Ухань". Выступления Чжао в сети Twitter охватили миллионы аудиторий как в этой социальной сети, так и других, учитывая китайскую платформу Weibo. Утверждение о том, что Соединенные Штаты манипулируют и скрывают правду, распространяют бесчисленные китайские СМИ и другие учреждения, в том числе посольство Китая во Франции.



Российская Федерация использовала те же стратегии. В январе 2020 года еженедельник "Звезда", газета российских военных, сообщал о том, что вирус был связан с испытанием биологического оружия. "Новость" содержала ссылки на заявления Игоря Никулина, бывшего советника экс-генерального секретаря ООН Кофи Аннана, о котором, как ООН заявила для ресурса Associated Press, никто не слышал. В период с января по март прошлого года прокремлевские СМИ опубликовали более 70 статей на разных языках, где освещается связь между биологическим оружием и новым коронавирусом.



Общая закономерность во всех этих примерах состоит в том, что дезинформация о коронавирусе и его происхождении стала прямым инструментом геополитической борьбы. Государственные учреждения и чиновники были и создателями, и передатчиками дезинформации, которая стала официальным внешнеполитическим нарративом. Этот тип стратегии, то есть использование резкой силы, не является новым или присущим пандемии. Это свойство средств массовой информации. Однако глобальный характер пандемии коронавируса и его глубокие последствия для всех сфер жизни придают новое измерение влиянию на общественное мнение.