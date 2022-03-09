Дэвид и Виктория Бекхэм пожертвовали 1 миллион долларов украинским детям
08:47 09 Март Киев, Украина
Звездная чета Бекхэм уже сделала свой вклад для помощи украинским детям в размере 1 миллиона долларов.
Английский футболист Дэвид Бэкхем и его жена Виктория собирают средства для помощи украинским детям, пострадавшим из-за войны, которую развернула Россия.
Об этом спортсмен сообщил в своем Инстаграме.
"Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи расстаются. Детей забирают из кроватей, чтобы ночью покинуть свои дома. Война в Украине длится уже вторую неделю, потребности семей обостряются, а 7,5 миллиона детей сейчас находятся под угрозой," - отметил звезда футбола.
Помимо пожертвования
от своей семьи, супруги совместно с ЮНИСЕФ открыли сбор денег, которые будут направлены на помощь пострадавшим от войны украинским детям.
"Ситуация в Украине поистине душераздирающая. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать пожертвование в фонд экстренной помощи, если у вас есть такая возможность, для оказания немедленной помощи для поддержки благополучия детей, на помощь медикаментами и обеспечение безопасных места для семей," - добавила жена футболиста Виктория.
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