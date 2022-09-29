Десятки мигрантов смогли прорваться из Беларуси в Польшу

Две крупные группы мигрантов смогли прорваться через изгородь с территории Беларуси в Польшу. Некоторые из них задержали польские пограничники и вернули обратно к границе.Группы мигрантов по меньшей мере несколько десятков иностранцев силой прорвали пограничные заграждения населенных пунктов Крынки и Беловежа, сообщает Onet 9 ноября. Часть из них уже удалось вернуть к линии границы, поиски остальных продолжаются.Как отмечает Radio Polskie Bialystok, в лагере мигрантов возле Кузницы ситуация более спокойная. На белорусской территории границы находятся не менее нескольких сотен человек. За ними постоянно следят и белорусские службы.Напряженная ситуация на границе Польши, Литвы и Латвии, заставившая их вводить режим чрезвычайного положения и начать огораживать границу колючей проволокой, продолжается с августа, когда увеличился поток нелегальных мигрантов из стран Азии, Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в Евросоюз с территории Беларуси.ЕС считают, что это результат целенаправленных действий Беларуси в ответ на санкции против режима самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко.