Дерзкое ограбление инкассаторов во Франции

18:21 28 Август Киев, Украина

В Городе Лион произошло ограбление инкассаторского автомобиля, злоумышленники унесли несколько миллионов евро.

Как сообщает Le Progrès, преступление произошло в пятницу, 28 августа.

Отмечается, что злоумышленники напали на служебный автомобиль, когда тот выехал из здания Банка Франции. Блокировав его при помощи двух микроавтобусов, налетчики, угрожая оружием, заставили инкассаторов открыть дверь, после чего забрали деньги и подожгли его. Автомобили, на которых скрылись бандиты, позже обнаружили сгоревшими к югу от Лиона.



Прокуратура не называет точную сумму, которая досталась злоумышленникам, однако сообщает, что речь идет о нескольких миллионах евро. В результате данного происшествия никто не пострадал. Расследование поручили Межрегиональной судебной полиции (DIPJ).