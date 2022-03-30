Депутат госдумы рф, угрожавший ядерным ударом Азербайджану, объявлен в международный розыск

18:50 30 марта Киев, Украина





Как утверждает обвинение, Делягин, выступая в эфире российского телевидения, допустил ряд провокационных заявлений. Он, в частности, призывал уничтожить энергетическую инфраструктуру и нефтяную промышленность страны. Для этого Делягин предлагал использовать тактическое ядерное оружие.



Делягин был признан подозреваемым 29 марта, суд принято решение о его аресте и объявлении в международный розыск по линии Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против председателя комитета госдумы россии Михаила Делягина. Его обвиняют в нарушении четырёх статей уголовного кодекса страны: 101.2 (призыв к агрессивной войне), 214.2.3. (терроризм — угроза применения вооружения), 283.2.1 и 283.2.2 (национальная, социальная и религиозная ненависть).Как утверждает обвинение, Делягин, выступая в эфире российского телевидения, допустил ряд провокационных заявлений. Он, в частности, призывал уничтожить энергетическую инфраструктуру и нефтяную промышленность страны. Для этого Делягин предлагал использовать тактическое ядерное оружие.Делягин был признан подозреваемым 29 марта, суд принято решение о его аресте и объявлении в международный розыск по линии Интерпола

Ведется интенсивное расследование. В то же время в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы для обеспечения немедленного задержания обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран и его экстрадиции в Азербайджан для привлечения к ответственности.



В Кремле быстро открестились от высказываний Делягина, заявив, что они не имеют ничего общего с официальной позицией властей России.