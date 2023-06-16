Депутат госдумы рф призвал расстреливать солдат, которые оставили свои позиции

Один из ястребов войны в госдуме рф, депутат алексей журавлев, призвал расстреливать военнослужащих за самовольное оставление военной службы.
Самовольно оставивших позиции журавлев назвал «подонками». По мнению парламентария, для победы над Украиной россии необходимо вернуть военно-полевые суды.
За четыре месяца 2023 года количество дел о самовольном оставлении части (статья 337 УК) в военных судах превысило тысячу, подсчитала «Медиазона». Большинство россиян, признанных виновными в уходе в самоволку, приговаривают к условным срокам. Это позволяет вновь отправлять их на фронт. По указу президента владимира путина о мобилизации осужденные к условному сроку военные могут быть возвращены на фронт.
Журавлев — депутат-фрик. Он регулярно появляется в пропагандистской программе «60 минут» на «россии 1», которую ведет другой депутат евгений попов вместе с женой ольгой скабеевой.
Журавлев — депутат-фрик. Он регулярно появляется в пропагандистской программе «60 минут» на «россии 1», которую ведет другой депутат евгений попов вместе с женой ольгой скабеевой.
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