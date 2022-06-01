Депутат Госдумы рф предложил похитить и допросить министра НАТО

07:59 01 июня Киев, Украина

Депутат Госдумы от «Единой россии», глава комитета рф по контролю Олег Морозов предложил устроить похищение кого-то из министров обороны стран НАТО и привезти его для допроса в Москву.

Об этом он заявил в эфире пропагандистского телеканала «россия 1», сообщает Sky News.





В интервью российским пропагандистам он заявил, что из-за поставок западного оружия в Украину россия может пересмотреть свои военные цели, поскольку это оружие несет в себе непосредственную угрозу РФ.

Морозов поделился «фантастическим планом», в котором военный министр одной из стран НАТО поедет в Киев на поезде для переговоров с Зеленским, но в Киев он не попадет, а очнется уже где-нибудь в Москве.

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева уточнила, планируется ли похищение, и депутат это подтвердил. По словам парламентария, в Москве министра можно будет допросить и узнать, какие «приказы» Запад отдавал Киеву, кто и за что несет ответственность.

«Это не такая уж мифическая картина. В мире сейчас новые правила», — считает депутат.

Также он посоветовал зарубежным военным министрам, которые съезжаются в Киев, задуматься, каково это будет проснуться в Москве.



Ранее широкий резонанс получило предложение Морозова «денацифицировать» Польшу после Украины.