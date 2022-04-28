"Денег нет, но вы держитесь": границы бедности в россии

15:46 28 апреля Киев, Украина

Еще 26 ноября 2021 года Кабмин рф представил новый порядок определения бедности в россии,в котором вместо прожиточного минимума используют новый показатель под названием «граница бедности», который ежеквартально индексируется по уровню официальной инфляции. Той самой, которая никогда не совпадает с реальными данными.



И тут же волшебным образом уровень бедности упал. Согласно отчету Росстата от 11 марта 2022 года, количество бедных в россии по итогам 2021 года составило 16,1 млн человек, или 11% населения. Их бы хватило, чтобы полностью заселить Нидерланды или три Ирландии.



Реально бедных, живущих на грани людей гораздо-гораздо больше, чем заявляет фантазийная статистика.



При этом тяжелейшее положение миллионов людей не вызывает экономически мотивированного протеста. Если в "недружественной" Европе сотни тысяч граждан выходят на улицы не только из-за изменений в пенсионной системе, но и по причине незначительного удорожания бензина, то в россии «маховик» народного возмущения столь же импортонезамещен, как и всё остальное.



Лазающие по мусоркам и стоящие с протянутой рукой старики — это норма, привычная для всех картина в российских городах. Как и отсутствие во многих домах туалетов, водопровода, газового отопления. Люди давятся просрочкой и нередко воруют еду и товары первой необходимости, чтобы банально выжить.



/>Россияне привыкли быть бедными и постоянно нуждающимися, выживать в тяжелых экономических условиях. Этому в сверхдержаве учат с детства.



В СССР отрицалось само существование бедности. Считалось, что это капиталистический феномен. Долгое время бедные рассматривались как социальная патология, маргиналы и тунеядцы, вина за тяжелое материальное положение которых лежит на них самих, а не на социалистической системе.



Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в декабре 2020 года сказал: