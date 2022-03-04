Демократы считают Трампа неспособным выполнять свои обязанности

Представители Демократической партии в Конгрессе США готовят законопроект о создании комиссии, которая должна оценить физическое и психическое состояние здоровья президента Дональда Трампа.
Предполагается, что на основании выводов комиссии Конгресс будет решат, может ли президент быть отстранен от должности в связи с неспособностью выполнять свои обязанности.
Законопроект базируется на 25-й поправке к конституции, которая позволяет Конгрессу отстранять президента, если большинство членов кабинета и вице-президент считают его неспособным выполнять свои обязанности.
Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент здоров и может уже в субботу вернуться к полноценной работе, в том числе к публичной деятельности.
Напомним, что Трамп не стал придерживаться самоизоляции и вернулся в Овальный кабинет. Глава государства рассказал в соцсети о своей активной работе, которую он ведет после возвращения из госпиталя.
Предполагается, что на основании выводов комиссии Конгресс будет решат, может ли президент быть отстранен от должности в связи с неспособностью выполнять свои обязанности.
Законопроект базируется на 25-й поправке к конституции, которая позволяет Конгрессу отстранять президента, если большинство членов кабинета и вице-президент считают его неспособным выполнять свои обязанности.
Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент здоров и может уже в субботу вернуться к полноценной работе, в том числе к публичной деятельности.
Напомним, что Трамп не стал придерживаться самоизоляции и вернулся в Овальный кабинет. Глава государства рассказал в соцсети о своей активной работе, которую он ведет после возвращения из госпиталя.
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