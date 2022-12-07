Демократы получили большинство в Сенате США

Во втором туре выборов в США в штате Джорджия победил представитель Демпартии Рафаэль Уорнок, благодаря чему демократы получили 51 из 100 мест в верхней палате Конгресса Соединенных Штатов.
Об этом сообщает CBS News.
Уорнок получил 50,6% голосов избирателей, а его конкурент от республиканцев Гершел Уокер — 49,4%.
Благодаря победе Уорнока большинство мест в Сенате останется за демократами — 51 против 49. В то же время Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса.
Об этом сообщает CBS News.
Уорнок получил 50,6% голосов избирателей, а его конкурент от республиканцев Гершел Уокер — 49,4%.
Благодаря победе Уорнока большинство мест в Сенате останется за демократами — 51 против 49. В то же время Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса.
На выборах прошлого месяца Уорнок опередил Уокера, набрав 37 000 голосов из почти 4 миллионов поданных, но не смог набрать 50% порога, необходимого для того, чтобы избежать второго тура.
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