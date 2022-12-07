Демократы получили большинство в Сенате США

10:41 07 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает CBS News.



Уорнок получил 50,6% голосов избирателей, а его конкурент от республиканцев Гершел Уокер — 49,4%.



Благодаря победе Уорнока большинство мест в Сенате останется за демократами — 51 против 49. В то же время Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса. Во втором туре выборов в США в штате Джорджия победил представитель Демпартии Рафаэль Уорнок, благодаря чему демократы получили 51 из 100 мест в верхней палате Конгресса Соединенных Штатов.Об этом сообщает CBS News.Уорнок получил 50,6% голосов избирателей, а его конкурент от республиканцев Гершел Уокер — 49,4%.Благодаря победе Уорнока большинство мест в Сенате останется за демократами — 51 против 49. В то же время Республиканская партия получила большинство в Палате представителей Конгресса.

"После упорной кампании для меня честь произнести самые сильные слова, которые когда-либо имели вес в демократии: люди высказались", — отметил Уорнок во время выступления после оглашения результатов выборов, сообщает Associated Press.

На выборах прошлого месяца Уорнок опередил Уокера, набрав 37 000 голосов из почти 4 миллионов поданных, но не смог набрать 50% порога, необходимого для того, чтобы избежать второго тура.