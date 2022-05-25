Дело об обходе санкций: британские правоохранители провели обыск в доме совладельца Альфа-Банка

18:41 25 мая Киев, Украина

Совладельца Альфа-Банка, российский миллиардер Петр Авен проходит по уголовному делу о нарушении санкционного режима, в связи с чем в его доме был проведен обыск

Это первое такое дело, возбужденное в отношении российских физических или юридических лиц в Великобритании, сообщает Bloomberg.



Издание не уточняет, по какому адресу проводился обыск. Однако известно, что Авену принадлежит особняк Ingliston House в Вирджиния-Уотер в графстве Суррей. Этот объект недвижимости оценивается в 8 млн фунтов стерлингов (свыше $10 млн). Авен также говорил, что его семья владеет квартирой с двумя спальнями и однокомнатной квартирой-студией в центре Лондона.



В ходе обыска у миллиардера конфисковали 30 тысяч фунтов стерлингов наличными (почти $38 тысяч). Обвинение ему пока не предъявлено. На сентябрь назначен допрос, на котором Авен должен будет ответить на вопросы следователей о переводах, полученных связанной с ним компанией после 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину.



Эта компания управляет недвижимостью Авена. Полученные деньги могли быть использованы для покрытия эксплуатационных расходов, говорят собеседники Bloomberg. Следователи также планируют установить, способствовал ли гражданин Великобритании, работающий в этой компании, нарушению санкций.



В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что не подтверждают и не отрицают факт расследования.



В санкционные списки Великобритании Авен попал вскоре после начала российского вторжения в Украину — 28 февраля.



В конце марта в интервью Financial Times Авен заявил, что не планирует покидать Великобританию, поскольку опасается, что ему закроют дорогу обратно в Лондон. При этом миллиардер жаловался на то, что из-за санкций не может удовлетворить даже бытовые потребности.



Авен также отверг свою близость к Кремлю и отметил, что санкции против россиян не будут иметь влияния на российского президента владимира путина.



Bloomberg оценивает состояние Авена в $5,3 млрд.