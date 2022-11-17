Дело МН17: троих из четырех подозреваемых признали виновными

16:38 17 ноября Киев, Украина

Суд в Гааге признал Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"), Игоря Гиркина (позывной "Стрелков") и Леонида Харченко (позывной "Крот") виновными в сбитии Боинга рейса MH17 на Донбассе и убийстве 298 человек. Четвертый подозреваемый, россиянин Олег Пулатов, оправдан.

"Суд не считает доказанным то, что Пулатов индивидуально внес какой-то вклад в это (сбитие самолета — ред.), поэтому не можем считать его соучастником на ряду с Дубинским и Харченко. Вывод, что Пулатова нужно оправдать. Что касается Гиркина, Дубинского и Харченко, их вина доказана. Вина в соответствии с двумя или более обвинениями", - отметил судья.

Обвиняемых приговорили к пожизненному лишению свободы, они должны будут выплатить 16 миллионов евро компенсации родственникам погибших в полном объеме.



Суд посчитал доказанным, что рейс MH17 был сбит ракетой из ЗРК «Бук». В качестве доказательств судья называет след от ракеты, спутниковые снимки, показания свидетелей, перехваченные телефонные разговоры и следы поражающих элементов в самолете.



Судья подчеркнул, что осуществить пуск ракеты мог только хорошо обученный экипаж и это не было случайностью. Если бойцы перепутали «Боинг» с военным самолетом, то это не умаляет их умысла, так как эти люди все равно не имели прав убивать «гипотетических военных».



В суде прозвучало, что Гиркин на момент трагедии занимал самый высокий пост в самопровозглашенной "ДНР", а также он был тесно связан с москвой. Под его руководством происходили многие бои, он также отвечал за сбитые ранее самолеты и вертолеты в том же регионе. При этом суд не смог установить, знал ли Гиркин про запуск «Бука» 17 июля 2014 года. В перехваченных телефонных переговорах он не говорил о его применении, при этом у него была возможность запустить эту ракету. Также доказано, что он давал распоряжения двум другим обвиняемым — Дубинскому и Харченко — и участвовал в отправке «Бука» обратно в россию,чтобы скрыть следы преступления.



Рассмотрев материалы дела, суд признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров. Четвертого обвиняемого — Пулатова — суд признал невиновным. Обвинение не смогло доказать, что он поддерживал связь с бойцами, запускавшими «Бук», и не находился достаточно близко к тому месту, откуда запустили ракету. При этом он знал, что «Бук» будет применен.