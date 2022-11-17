Дело МН17: суд признал вину россии за сбитый Боинг

15:50 17 ноября Киев, Украина

Окружной суд в Гааге установил, что пассажирский самолет MH17 был сбит с территории "Л/ДНР" , которая подчинялась россии. Таким образом, суд признал версию обвинения, что именно российская федерация отдавала приказы сепаратистам и контролировала так называемую "ДНР".

Кроме этого, судьи определили на основе подтвержденных доказательств, что самолет MH17 был сбит с ЗРК "Бук" из временно оккупированного Первомайска.





Судебное разбирательство длилось более 2,5 года. На момент публикации новости приговор еще оглашается.

Как минимум один из обвиняемых — Игорь Гиркин — контактировал с экс-помощником президента россии владиславом сурковым.



В июне в Страсбурге была принята резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «Обеспечение ответственности за сбитый рейс МН17», в которой также говорилось о российской ракете «Бук». По данным ПАСЕ, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе противоречивые версии событий, и создавали путаницу.



«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Совместное расследование Bellingcat и The Insider позволило установить ключевых подозреваемых по этому делу с позывными «Орион» и «Дельфин». «Дельфином» оказался генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа россии. А «Орионом» — действующий генерал ГРУ Олег Владимирович Иванников, также известный как бывший министр обороны Южной Осетии Андрей Лаптев. Он руководил действиями российских войск на территории Украины и среди прочего командовал ЧВК Вагнера.



В первом деле четверо обвиняемых: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), называвший себя министром обороны так называемой "ДНР", экс-глава контрразведки "ДНР" Сергей Дубинский, а также его подчиненные Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Ранее прокуратура потребовала приговорить их всех к пожизненным срокам заключения. Всех обвиняемых судят заочно, Пулатов — единственный из подсудимых, чьи адвокаты принимают участие в процессе (ранее прокуроры отмечали, как он путался в показаниях).