Дело МН17 стало одним из самых масштабных по количеству данных в расследовании - руководитель полиции Нидерландов

17:08 17 ноября Киев, Украина

Руководитель центрального отдела уголовных расследований полиции Нидерландов Энди Крааг заявил, что дело об уничтожении боинга на Донбассе летом 2014 года стало одним из самых масштабных по количеству данных в расследовании.

"Я думаю, что нет подобных расследований, в которых мы имели бы такие объемы данных, в частности, со стороны свидетелей и на основе информации из открытых источников", — отметил он.

Крааг отметил международное сотрудничество следователей.

"Это международное расследование . Все, что мы делали в любом расследовании рейса MH17, было сделано в партнерстве. Если бы не сотрудничество, например, австралийцев, мы бы не преуспели. Мы бы не зашли так далеко, как сейчас. И у нас также был наш полевой офис в Украине", - добавил он.

Энди Крааг подчеркнул, что завершение расследования и приговор по делу МН17 осуществляется "не ради престижа".

"Мы делали это с единственной целью. Мы пытаемся добиться справедливости для тех мужчин, для тех женщин, для тех детей, которые были убиты в тот день. Мы делали все возможное, чтобы найти правду, и наконец установить справедливость и наказать виновных", — подчеркнул представитель полиции Нидерландов.