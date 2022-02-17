Дело МН17: нидерландский суд рассмотрит 3 вопроса по существу

16:40 21 Май Киев, Украина

7 июня начнутся слушания по делу о сбитом над Донбассом рейсе МН17, Нидерландский суд сосредоточится на трех вопросах: был ли сбит МН17 Зенитно-ракетным комплексом «Бук», была ли ракета запущена недалеко от Первомайска и причастность обвиняемых к крушению Боинга.

Об этом в пятницу в ходе досудебного слушания объявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

"Суд сможет обсудить дело за три дня. Обсуждение будет сосредоточено на трех вопросах: был ли МН17 сбит ракетой Бук, был ли Бук запущен с поля не далеко от Первомайского и были ли к этому причастны обвиняемые. Суд будет обсуждать эти три вопроса и будет обсуждать большое количество документов, которые есть в деле", - сказал он.

Судья уточнил, что "судебная оценка будет дана только в день вынесения приговора".



По словам Стэйнхауса, обсуждение дела пройдет с 7 по 11 июня. 7 июня будет посвящено процедурным вопросам. "8 июня, мы, скорее всего, сможем обсудить первый и второй вопросы, а на третий день обсудим третий вопрос. Эта часть – возможная роль обвиняемых – будет наиболее объемной. Поэтому пятница, 11 июня, будет резервной", - сказал он.



Далее (17 и 18 июня) слово возьмет обвинение и, возможно, защита Олега Пулатова. Также фигурантами дела являются Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Леонид Харченко.