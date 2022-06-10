Дело MH17: в Нидерландах завершился судебный процесс

18:29 10 июня Киев, Украина

10 июня, спустя 8 лет, завершился судебный процесс по сбитому над Донецкой областью самолету MH17 Малайзийских авиалиний.

Об этом сообщили в Twitter Объединенной международной группы по уголовному расследованию MH17.

В причастности к крушению MH17 обвиняют троих россиян и одного гражданина Украины, перешедшего на сторону боевиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала пожизненный срок для обвиняемых в причастности к крушению Boeing MH17.

"Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года", - отмечают в сообщении.

На заседаниях 9 и 10 июня в суде выступала защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова, пытаясь оппонировать аргументам стороны обвинения.



Пулатов в финальном слове продолжал отрицать свою вину и настаивал, что и после 7 лет расследования "до сих пор до конца не понятно, что произошло".



Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длится с марта 2020 года.



Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).