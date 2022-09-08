Делегация из Франции прибыла на Тайвань

7 сентября парламентарии Франции прибыли на Тайвань
Об этом сообщает французская телерадиокомпания RFI.
Визит французской делегации пройдет как раз в момент, когда Тайвань проводит двухдневные учения с боевыми стрельбами на стратегическом острове, расположенном между его побережьем и Китаем.
В министерстве иностранных дел Тайваня сообщили, что делегацию из пяти французских парламентариев возглавляет сенатор Сириль Пеллават. Это уже четвертый визит французских депутатов на остров через год.
Отметим, что это крупнейшая делегация европейских политиков, которая посещает остров после масштабных военных учений Китая в ответ на тайваньский визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Пекина, который возмущен на любые визиты западных политиков и чиновников. В частности, начале августа Пекин провел демонстрацию военной силы в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.
Масштабные учения с участием ВМС и ВВС длились неделю, став самыми крупными и агрессивными с середины 1990-х годов.
Визит французской делегации пройдет как раз в момент, когда Тайвань проводит двухдневные учения с боевыми стрельбами на стратегическом острове, расположенном между его побережьем и Китаем.
В министерстве иностранных дел Тайваня сообщили, что делегацию из пяти французских парламентариев возглавляет сенатор Сириль Пеллават. Это уже четвертый визит французских депутатов на остров через год.
Отметим, что это крупнейшая делегация европейских политиков, которая посещает остров после масштабных военных учений Китая в ответ на тайваньский визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Тайвань живет под постоянной угрозой вторжения со стороны Пекина, который возмущен на любые визиты западных политиков и чиновников. В частности, начале августа Пекин провел демонстрацию военной силы в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.
Масштабные учения с участием ВМС и ВВС длились неделю, став самыми крупными и агрессивными с середины 1990-х годов.
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