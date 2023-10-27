Делегация ХАМАС и замглавы МИД Ирана прибыли в москву

18:45 26 октября Киев, Украина

Представители палестинской группировки ХАМАС и заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани 26 октября прибыли в москву.
 
Об этом заявила представитель МИД рф мария захарова во время брифинга.

С кем будет встречаться делегация ХАМАС неизвестно. В свою очередь Али Багери Кани проведет переговоры с заместителем министра иностранных дел россии Михаилом Галузиным.

К слову, рф поддерживает отношения с боевиками ХАМАС на официальном уровне и не признает группировку террористической. Делегации анклава регулярно посещают москву.

Текущий визит ХАМАС стал первым со времени вторжения палестинских боевиков на территорию Израиля 7 октября 2023 года.