Делегация ХАМАС и замглавы МИД Ирана прибыли в москву

Представители палестинской группировки ХАМАС и заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани 26 октября прибыли в москву.
Об этом заявила представитель МИД рф мария захарова во время брифинга.
С кем будет встречаться делегация ХАМАС неизвестно. В свою очередь Али Багери Кани проведет переговоры с заместителем министра иностранных дел россии Михаилом Галузиным.
К слову, рф поддерживает отношения с боевиками ХАМАС на официальном уровне и не признает группировку террористической. Делегации анклава регулярно посещают москву.
Текущий визит ХАМАС стал первым со времени вторжения палестинских боевиков на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
С кем будет встречаться делегация ХАМАС неизвестно. В свою очередь Али Багери Кани проведет переговоры с заместителем министра иностранных дел россии Михаилом Галузиным.
К слову, рф поддерживает отношения с боевиками ХАМАС на официальном уровне и не признает группировку террористической. Делегации анклава регулярно посещают москву.
Текущий визит ХАМАС стал первым со времени вторжения палестинских боевиков на территорию Израиля 7 октября 2023 года.
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