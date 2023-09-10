Декларация стала "вотумом уверенности" - США о декларации G20 по Украине

07:43 10 сентября Киев, Украина

Закончилась встреча стран Большой двадцатки (G20). Несмотря на некоторые опасения, Соединенные Штаты Америки остались довольными итогом встречи. Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, итоговая декларация саммита содержит "набор последовательных параграфов" по российско-украинской войне. Об этом сообщает Financial Times.

"С нашей точки зрения, она очень хорошо защищает принцип, согласно которому государства не могут применять силу для территориальных захватов, что использование ядерного оружия недопустимо, что справедливый мир должен базироваться на принципах устава ООН", - сказал он.

По мнению Салливана, декларация стала "вотумом уверенности" в том, что G20 способна объединиться для решения трудных вопросов, сильно разделяющих одних членов организации от других.

Перед саммитом G20 советник президента США публично предупреждал, что достичь консенсуса в формировании совместного заявления по Украине будет сложно, но США и партнеры четко отстаивают взгляд на эту войну как на незаконную российскую агрессию.

Напомним, 9 сентября члены G20 приняли совместную декларацию по итогам саммита в Индии. В документе содержится призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.

МИД Украины заявило, что в части коммюнике G20 по агрессии рф против Украины организации "нечем гордиться". Спикер министерства Сергей Николов показал, как, по мнению Украины, должны выглядеть эти пункты. К примеру, он исправил словосочетание "война в Украине" на "война против Украины", а "украинский кризис" - на "агрессивная война россии против Украины".