Decathlon уходит с российского рынка 27 июня

Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 27 июня приостанавливает деятельность в рф.
Будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.
Об этом сообщается на сайте сети.
Причиной остановки работы в Decathlon называют трудности с поставками и обещают, что клиенты получат уже оформленные заказы.
До 26 июня включительно будут открыты 36 магазинов в 16 регионах. На сайте можно будет оформить покупку до 22:00.
Об этом сообщается на сайте сети.
Причиной остановки работы в Decathlon называют трудности с поставками и обещают, что клиенты получат уже оформленные заказы.
До 26 июня включительно будут открыты 36 магазинов в 16 регионах. На сайте можно будет оформить покупку до 22:00.
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