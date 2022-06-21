Decathlon уходит с российского рынка 27 июня

11:02 21 июня Киев, Украина

Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 27 июня приостанавливает деятельность в рф.

Будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.



Об этом сообщается на сайте сети.



Причиной остановки работы в Decathlon называют трудности с поставками и обещают, что клиенты получат уже оформленные заказы.



До 26 июня включительно будут открыты 36 магазинов в 16 регионах. На сайте можно будет оформить покупку до 22:00.