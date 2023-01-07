Даже в россии раскритиковали путинское "перемирие" – ISW

07:47 07 января Киев, Украина

Идея главы Кремля Владимира путина о "перемирии" усилила недовольство российским лидером и вызвала шквал критики. Об этом в пятницу, 6 января, пишет Институт изучения войны (ISW).

В частности, специалисты указывают, что Игорь Гиркин назвал путинское "прекращение огня" "смелым и решительным шагом к поражению и капитуляции" войск рф.

Другие известные милблогеры, как говорится в отчете ISW, использовали слова путина о "перемирии", чтобы еще раз раскритиковать Кремль за ведение войны.

"Объявление о прекращении огня, вероятно, будет продолжать служить причиной невралгии для голосов в информационном пространстве россии, раньше имеющих взаимоподкрепляющие отношения с путиным", - добавили специалисты.

Отметим, российские оккупанты за три часа объявленного ими рождественского "перемирия" 14 раз обстреляли из артиллерии один из населенных пунктов Луганской области.

Также сообщалось, что за девять лет войны рф ни разу не придерживалась договоренностей о перемириях, продолжая обстреливать украинские позиции на Донбассе и наносить потери ВСУ.