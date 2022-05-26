Даже в Антарктиде можно заразиться коронавирусом

14:33 22 декабря Киев, Украина

Пандемия теперь в полном смысле охватила весь мир. Теперь вирус есть там, где его не ждал никто. Сегодня, 22 декабря, телевидение Австралии сообщило о том, что Антарктида теперь не является зоной, свободной от опасности заражения COVID-19. И на этом отдаленном континенте COVID-19 обнаружен у 36 человек на чилийской исследовательской станции О’Хиггинс.

Указано, что среди заразившихся – 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили, они находятся на самоизоляции и чувствуют себя хорошо. У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружили коронавирус.

О’Хиггинс – одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике. Она находится неподалеку от самой северной точки Антарктического полуострова. Как отмечает телеканал, до нее тяжело добраться даже по антарктическим меркам.

Несмотря на то, что в Антарктике никто не живет постоянно, за зиму там побывали около тысячи исследователей и других посетителей.

Накануне сообщалось, что в США за неделю зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом среди детей – рост составил 25% и превысил 182 тысячи случаев.