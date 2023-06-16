Дания закупит новые подлодки для сдерживания экспедиций рф в Балтийском море

10:47 14 июня Киев, Украина

Дания планирует закупить новые подлодки, чтобы укрепить морской потенциал и сдержать экспедиции москвы в Балтийском море.

Об этом сообщает издание Breaking Defense.



По словам главы внешнеполитического комитета Дании Майкла Ааструпа Йенсена, его страна отказалась от своего флота подлодок в 2004 году, но законодатели активно размышляют над тем, покупать ли их снова, или полагаться на "тесное сотрудничество с друзьями для обеспечения таких возможностей".



Он отметил, что дискуссии о подлодках проходят "прямо сейчас" как часть широкого политического анализа будущих оборонных потребностей Дании.

"Дания имеет очень стратегическое значение, а это означает, что все корабли ВМС россии должны проходить через наши воды, если они выходят из Санкт-Петербурга или Калининграда, и поэтому нам нужно усилить нашу глубокую оборону, что является для нас совершенно новым пробуждением", - сказал Ааструп Йенсен.

В 2022 году Копенгаген пообещал инвестировать 5,8 млрд долларов в новые военно-морские корабли, которые будут построены в ближайшие годы.



Как сообщает издание, ожидается, что решение будет принято в ближайшее время в рамках последнего оборонного соглашения Дании — документа, устанавливающего перечень возможностей, приобретенных в течение десяти лет.