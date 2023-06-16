Дания закупит новые подлодки для сдерживания экспедиций рф в Балтийском море

Дания планирует закупить новые подлодки, чтобы укрепить морской потенциал и сдержать экспедиции москвы в Балтийском море.
Об этом сообщает издание Breaking Defense.
По словам главы внешнеполитического комитета Дании Майкла Ааструпа Йенсена, его страна отказалась от своего флота подлодок в 2004 году, но законодатели активно размышляют над тем, покупать ли их снова, или полагаться на "тесное сотрудничество с друзьями для обеспечения таких возможностей".
Он отметил, что дискуссии о подлодках проходят "прямо сейчас" как часть широкого политического анализа будущих оборонных потребностей Дании.
По словам главы внешнеполитического комитета Дании Майкла Ааструпа Йенсена, его страна отказалась от своего флота подлодок в 2004 году, но законодатели активно размышляют над тем, покупать ли их снова, или полагаться на "тесное сотрудничество с друзьями для обеспечения таких возможностей".
Он отметил, что дискуссии о подлодках проходят "прямо сейчас" как часть широкого политического анализа будущих оборонных потребностей Дании.
В 2022 году Копенгаген пообещал инвестировать 5,8 млрд долларов в новые военно-морские корабли, которые будут построены в ближайшие годы.
Как сообщает издание, ожидается, что решение будет принято в ближайшее время в рамках последнего оборонного соглашения Дании — документа, устанавливающего перечень возможностей, приобретенных в течение десяти лет.
Как сообщает издание, ожидается, что решение будет принято в ближайшее время в рамках последнего оборонного соглашения Дании — документа, устанавливающего перечень возможностей, приобретенных в течение десяти лет.
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