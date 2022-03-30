Дания выделила 785 миллионов долларов на уничтожение норок

14:02 05 ноября Киев, Украина

С прошлой недели правительство Дании занялось активным уничтожением норок. На сегодняшний день уже убиты все животные на 67 фермах, всего на территории страны их насчитывается 1139, это около 17 млн особей.

Об этом 4 ноября объявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Мы несем большую ответственность по отношению к нашему собственному населению, но с найденной мутацией мы несем еще большую ответственность и за весь остальной мир", - сказала она.

У людей и норок обнаружили штамм вируса, который снижает способность организма вырабатывать антитела к SARS-CoV-2 , что потенциально снижает эффективность будущих вакцин.



Премьер-министр Дании сообщила о 12 людях, которые заразились новой версией коронавируса, вызванной норками. Во Всемирной организации здравоохранения сказали Reuters, что получили от властей Дании информацию о заражении некоторых людей версией коронавируса с "некоторыми генетическими изменениями".

Дания считается крупнейшим в мире производителем меха норки. В стране насчитывается от 15 до 17 миллионов особей норок, которые живут на 1139 фермах. Премьер объявила о решении уничтожить всех норок после того, как число инфицированных ферм выросло до 207.



На уничтожение всех норок планируют выделить пять миллиардов датских крон (785 миллионов долларов).