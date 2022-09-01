Дания увеличит на 110 миллионов евро финансовую помощь Украине

14:11 11 августа Киев, Украина

Дания увеличит свою финансовую помощь Украине на 110 миллионов евро.

Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на конференции с участием министров обороны нескольких европейских стран.

"Это война против ценностей, на которых построена Европа и свободный мир... Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины", - сказала она.

Более 20 стран 11 августа принимают участие в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене.



Как сообщалось, 10 августа Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.



В 2022 году на проект поддержки подготовки украинских военных будет выделено 100 миллионов датских крон.



Ранее об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.