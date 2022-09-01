Дания увеличит на 110 миллионов евро финансовую помощь Украине

Дания увеличит свою финансовую помощь Украине на 110 миллионов евро.
Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на конференции с участием министров обороны нескольких европейских стран.
Более 20 стран 11 августа принимают участие в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене.
Как сообщалось, 10 августа Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.
В 2022 году на проект поддержки подготовки украинских военных будет выделено 100 миллионов датских крон.
Ранее об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.
Как сообщалось, 10 августа Минобороны Дании объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных.
В 2022 году на проект поддержки подготовки украинских военных будет выделено 100 миллионов датских крон.
Ранее об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.
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