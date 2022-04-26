Дания стала донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры

Дания внесла вклад и стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго.
Средства Дании будут использованы для приобретения аварийного энергетического оборудования, топлива для производства электроэнергии и отопления, а также для оказания других видов поддержки, говорится в сообщении Энергетического сообщества.
В начале апреля Энергетическое сообщество создало Фонд для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры. Его донорами станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.
Консолидированные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины.
Избрание поставщиков будет осуществляться международными закупочными агентствами с опытом в области энергетики.
Энергетическое сообщество – международная организация, включающая в себя страны Евросоюза и третьи страны. Цель деятельности – расширение энергетического рынка ЕС на страны Юго-Восточной Европы и другие. Страны-члены берут на себя обязательства в области энергетики, согласно которым создают нормативно-правовую базу в соответствии с Acquis communautaire ЕС и либерализируют свои энергетические рынки.
Консолидированные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины.
Избрание поставщиков будет осуществляться международными закупочными агентствами с опытом в области энергетики.
Энергетическое сообщество – международная организация, включающая в себя страны Евросоюза и третьи страны. Цель деятельности – расширение энергетического рынка ЕС на страны Юго-Восточной Европы и другие. Страны-члены берут на себя обязательства в области энергетики, согласно которым создают нормативно-правовую базу в соответствии с Acquis communautaire ЕС и либерализируют свои энергетические рынки.
В 2020 году Украина заняла второе место в общем рейтинге стран-участниц Энергетического сообщества по уровню имплементации европейского законодательства.
6 апреля Энергетическое сообщество Европы создало Фонд восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
6 апреля Энергетическое сообщество Европы создало Фонд восстановления энергетической инфраструктуры Украины.
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