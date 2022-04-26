Дания стала донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры

09:54 26 апреля Киев, Украина

Дания внесла вклад и стала первым донором Фонда восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнерго.

"Искренняя благодарность первому донору, Дании, за то, что она ответила на призыв Украины оказать неотложную поддержку энергетическому сектору в эти трудные времена войны", – прокомментировал министр.

Средства Дании будут использованы для приобретения аварийного энергетического оборудования, топлива для производства электроэнергии и отопления, а также для оказания других видов поддержки, говорится в сообщении Энергетического сообщества.

"Энергетический сектор Украины сильно пострадал от войны, и они обратились к нам за помощью. Дания в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией и Энергетическим сообществом создала систему, благодаря которой страны ЕС теперь могут делать взносы для энергетического сектора Украины", – сказал министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен.

В начале апреля Энергетическое сообщество создало Фонд для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры. Его донорами станут преимущественно государства-члены ЕС, а также международные компании и корпорации.



Консолидированные средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины.



Избрание поставщиков будет осуществляться международными закупочными агентствами с опытом в области энергетики.



Энергетическое сообщество – международная организация, включающая в себя страны Евросоюза и третьи страны. Цель деятельности – расширение энергетического рынка ЕС на страны Юго-Восточной Европы и другие. Страны-члены берут на себя обязательства в области энергетики, согласно которым создают нормативно-правовую базу в соответствии с Acquis communautaire ЕС и либерализируют свои энергетические рынки.

В 2020 году Украина заняла второе место в общем рейтинге стран-участниц Энергетического сообщества по уровню имплементации европейского законодательства.



6 апреля Энергетическое сообщество Европы создало Фонд восстановления энергетической инфраструктуры Украины.