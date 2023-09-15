Дания получила F-35 взамен F-16, часть из которых отправят в Украину

17:26 15 сентября Киев, Украина

Четыре новейших американских истребителя F-35 приземлились на авиабазе в Дании, чтобы заменить устаревшие F-16 , часть из которых Дания пообещала предоставить Украине.

Об этом сообщает информагентство AP.

На авиабазе Скридструп собрались чиновники и офицеры. Истребители в цветах датских ВВС совершили несколько пролетов перед тем, как приземлиться.



Украина просила о западных истребителях, чтобы противостоять начавшемуся в феврале 2022 года российскому вторжению. Недавно США разрешили Дании и Нидерландам предоставить Украине самолеты американского производства.



Дания заказала в общей сложности 27 истребителей F-35 на сумму 2,2 миллиарда долларов. Они заменят воздушный флот страны с 30 F-16, которым уже более 40 лет, в рамках переходного этапа, который продлится до конца 2025 года.



После торжественного прибытия первые четыре самолета будут официально переданы Дании американским производителем Lockheed Martin на церемонии 1 октября.