Дания планирует передать Украине танки Leopard 1A5 - СМИ

Дания планирует передать Украине танки Leopard 1A5, уже не входящие в состав вооруженных сил страны, сообщает издание DR Nyheder.
Списанные датские танки Leopard 1A5 будут очищены от пыли, подготовлены и отправлены на поле сражения в Украине.
Издание отмечает, что танки были проданы в 2010 году компании FFG во Фленсбурге, Германия. Однако они до сих пор находятся в Дании. Ожидается, что первые танки поступят в течение нескольких месяцев.
Танки Leopard 1A5 вооружены пушкой, которая является менее мощной, чем у современных танков Leopard 2 Вооруженных сил. Более старые модели также не так хорошо бронированы, то есть защита от обстрелов и взрывчатки, отмечает издание.
По данным Business Insider, всего правительство Германии дало зеленый свет на экспорт в Украину 187 танков Leopard 1. 99 из них принадлежат компании FFG во Фленсбурге, которая в свое время купила датский запас снятого с эксплуатации Leopard 1.
Списанные датские танки Leopard 1A5 будут очищены от пыли, подготовлены и отправлены на поле сражения в Украине.
Издание отмечает, что танки были проданы в 2010 году компании FFG во Фленсбурге, Германия. Однако они до сих пор находятся в Дании. Ожидается, что первые танки поступят в течение нескольких месяцев.
Танки Leopard 1A5 вооружены пушкой, которая является менее мощной, чем у современных танков Leopard 2 Вооруженных сил. Более старые модели также не так хорошо бронированы, то есть защита от обстрелов и взрывчатки, отмечает издание.
По данным Business Insider, всего правительство Германии дало зеленый свет на экспорт в Украину 187 танков Leopard 1. 99 из них принадлежат компании FFG во Фленсбурге, которая в свое время купила датский запас снятого с эксплуатации Leopard 1.
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