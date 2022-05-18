Дания откажется от масок в общественном транспорте

20:14 13 августа Киев, Украина





Масочный режим будет отменен 14 августа, сообщило в пятницу министерство транспорта страны.



Правительство Дании приняло решение отменить требование носить защитные маски в общественном транспорте, однако это требование сохранится в аэропортах и самолетах.Масочный режим будет отменен 14 августа, сообщило в пятницу министерство транспорта страны.

Как отмечается, ранее правительство планировало отменить данное требование с 1 сентября. Однако после отмены требования о дистанции в один метр в общественных местах было решено ускорить отмену и масочного режима.

«Мы требовали маску для лица при входе и выходе из общественного транспорта, так как придерживаться дистанции может быть трудно. Но когда требования о дистанции больше не существует, мы решили сейчас его (масочный режим - ред.) отменить», - заявил министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт.

В то же время в Дании остается необходимым ношение масок в аэропортах и самолетах, поскольку на этот вид транспорта распространяются международные правила.