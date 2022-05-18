Дания откажется от масок в общественном транспорте

Правительство Дании приняло решение отменить требование носить защитные маски в общественном транспорте, однако это требование сохранится в аэропортах и самолетах.
Масочный режим будет отменен 14 августа, сообщило в пятницу министерство транспорта страны.
Масочный режим будет отменен 14 августа, сообщило в пятницу министерство транспорта страны.
Как отмечается, ранее правительство планировало отменить данное требование с 1 сентября. Однако после отмены требования о дистанции в один метр в общественных местах было решено ускорить отмену и масочного режима.
В то же время в Дании остается необходимым ношение масок в аэропортах и самолетах, поскольку на этот вид транспорта распространяются международные правила.
По данным сайта Worldometer, в Дании с начала пандемии коронавируса зафиксировали почти 328 тыс. случаев COVID-19, из них - 2,5 тыс. летальных, выздоровели более 312 тыс. больных.
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