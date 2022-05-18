Дания откажется от масок в общественном транспорте

20:14 13 августа Киев, Украина

Правительство Дании приняло решение отменить требование носить защитные маски в общественном транспорте, однако это требование сохранится в аэропортах и  самолетах.

Масочный режим будет отменен 14 августа, сообщило в пятницу министерство транспорта страны.

Как отмечается, ранее правительство планировало отменить данное требование с 1 сентября. Однако после отмены требования о дистанции в один метр в общественных местах было решено ускорить отмену и масочного режима.
«Мы требовали маску для лица при входе и выходе из общественного транспорта, так как придерживаться дистанции может быть трудно. Но когда требования о дистанции больше не существует, мы решили сейчас его (масочный режим - ред.) отменить», - заявил министр транспорта Дании Бенни Энгельбрехт.
В то же время в Дании остается необходимым ношение масок в аэропортах и самолетах, поскольку на этот вид транспорта распространяются международные правила.

По данным сайта Worldometer, в Дании с начала пандемии коронавируса зафиксировали почти 328 тыс. случаев COVID-19, из них - 2,5 тыс. летальных, выздоровели более 312 тыс. больных.