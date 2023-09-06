Дания начала обучение украинских летчиков на F-16

19:38 22 августа Киев, Украина

В Дании стартовали процесс обучения восьми украинских летчиков на истребителях F-16.



Сообщение появилось в материале агентства Reuters, которое ссылается на информацию от представителей вооруженных сил Дании. Это произошло во вторник, 22 августа.



Как говорится в официальном заявлении, на военную авиабазу в Скридструпе прибыли восемь пилотов из Украины в сопровождении 65 военнослужащих. Последних также обучат техническому обслуживанию и эксплуатации истребителей.