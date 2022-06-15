Дания и Канада завершили "войну виски" за остров в Арктике

12:30 15 июня Киев, Украина

Дания и Канада завершили интеллигентную войну, или «войну виски», длившуюся почти полвека, сообщил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Дания с Гренландией и Канада 14 июня подписали историческое соглашение об урегулировании давнего территориального спора. Он касается принадлежности острова Ганса в проливе Кеннеди — части пролива Нэрса между Гренландией и Канадой. Площадь этого необитаемого острова всего около 1,2 квадратных километра, однако 49 лет он был предметом самой забавной и совершенно бескровной «войны», в которой не обошлось без алкоголя.

Около 60% острова теперь будет принадлежать Дании, около 40% — Канаде.

Таким образом, страны создали самую длинную морскую границу в мире ( 3882 километров), а Канада теперь имеет сухопутную границу с Европейским Союзом.



Остров Ганса расположен в территориальных водах Канады и Дании посередине пролива Кеннеди. Долгие годы принадлежность его оспаривалась как Данией, так и Канадой.

Интеллигентная война, или «война виски» заключалась в том, что на протяжении многих лет на острове менялись государственные флаги. Канадская делегация прибывала на остров, устанавливала свой флаг и оставляла ящик виски для датчан, датская — демонтировала канадский флаг, устанавливала свой и оставляла ящик шнапса или бренди для канадцев.





