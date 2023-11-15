Дания готовится проверять танкеры с нефтью рф и при необходимости блокировать их

Дания собирается провести проверку танкеров с российской нефтью в своих водах и при необходимости блокировать их, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров в Брюсселе.
Основной фокус будет сосредоточен на танкерах, не имеющих западной страховки. Проверки будут проводиться в соответствии с международными законами, предоставляющими странам право инспектировать суда при опасениях по поводу возможного вреда окружающей среде.
Условия "потолка цен" на российское топливо предполагают, что западные страховые компании могут предоставлять услуги страхования перевозок нефти из россии только в случае, если цена нефти не превышает $60 за баррель. Однако Евросоюз подозревает, что многие суда, перевозящие российскую нефть, не обладают такой страховкой, включая покрытие ущерба от утечек и разлива нефти.
Большая часть морских поставок российской нефти проходит через Балтийское море, и около 60% этого объема проходит через территориальные воды Дании. По оценкам Financial Times, ежедневно через Датские проливы проходит около двух миллионов баррелей российской нефти, что соответствует трем танкерам класса Aframax.
Газета обратилась за комментариями к представителям Дании, отмечая, что успех этой инициативы будет зависеть от эффективности датских Военно-морских сил в остановке и проверке танкеров. Однако остается вопрос, как поступить в случае отказа судна останавливаться. Представитель объединенного военного командования Дании заявил, что датские военные "не проверяют документы или суда, проходящие через проливы, кроме случаев, связанных с безопасностью на море".
Основной фокус будет сосредоточен на танкерах, не имеющих западной страховки. Проверки будут проводиться в соответствии с международными законами, предоставляющими странам право инспектировать суда при опасениях по поводу возможного вреда окружающей среде.
Условия "потолка цен" на российское топливо предполагают, что западные страховые компании могут предоставлять услуги страхования перевозок нефти из россии только в случае, если цена нефти не превышает $60 за баррель. Однако Евросоюз подозревает, что многие суда, перевозящие российскую нефть, не обладают такой страховкой, включая покрытие ущерба от утечек и разлива нефти.
Большая часть морских поставок российской нефти проходит через Балтийское море, и около 60% этого объема проходит через территориальные воды Дании. По оценкам Financial Times, ежедневно через Датские проливы проходит около двух миллионов баррелей российской нефти, что соответствует трем танкерам класса Aframax.
Газета обратилась за комментариями к представителям Дании, отмечая, что успех этой инициативы будет зависеть от эффективности датских Военно-морских сил в остановке и проверке танкеров. Однако остается вопрос, как поступить в случае отказа судна останавливаться. Представитель объединенного военного командования Дании заявил, что датские военные "не проверяют документы или суда, проходящие через проливы, кроме случаев, связанных с безопасностью на море".
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