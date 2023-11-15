Дания будет ответственной за проверку и блокирование российских нефтяных танкеров

Согласно новым планам Европейского Союза, Дании будет поручено проверять и потенциально блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды.
Об этом сообщила в среду, 15 ноября, газета Financial Times.
Отмечается, что Запад в настоящее время ищет новые способы ввести верхний предел цен на российскую нефть.
По словам трех источников, осведомленных с переговорами в Брюсселе, Дания будет проверять танкеры в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды.
Дания будет нацелена на танкеры, проходящие через датские проливы без западной страховки, говорится в отчете FT. Как пишет издание, вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, или примерно 60% от общего объема морского экспорта, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.
В декабре прошлого года страны "Большой семерки", Европейский Союз и Австралия ввели ограничения на экспорт российской нефти морским транспортом на уровне 60 долларов за баррель из-за войны рф в Украине. Но рост мировых цен на нефть в этом году привел к тому, что значительная часть российской нефти торгуется выше этого ограничения.
Отмечается, что Запад в настоящее время ищет новые способы ввести верхний предел цен на российскую нефть.
По словам трех источников, осведомленных с переговорами в Брюсселе, Дания будет проверять танкеры в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды.
Дания будет нацелена на танкеры, проходящие через датские проливы без западной страховки, говорится в отчете FT. Как пишет издание, вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, или примерно 60% от общего объема морского экспорта, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.
В декабре прошлого года страны "Большой семерки", Европейский Союз и Австралия ввели ограничения на экспорт российской нефти морским транспортом на уровне 60 долларов за баррель из-за войны рф в Украине. Но рост мировых цен на нефть в этом году привел к тому, что значительная часть российской нефти торгуется выше этого ограничения.
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