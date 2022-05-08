Дайверы нашли легендарную шифровальную машинку Enigma

19:14 07 декабря Киев, Украина

Немецкие дайверы по счастливой случайности обнаружили на дне Балтийского моря шифровальную машинку "Энигма", времен Второй мировой войны, ныряльщики сразу поняли, что имеют дело с артефактом , именно эту машинку использовали нацисты для шифрования и дешифрования секретных сообщений.

Находку передали в археологический музей. Восстанавливать легендарный предмет, о котором даже сняли художественный фильм, будут около года. Эксперты считают, что шифровальную машину сбросили за борт в последние дни войны. Историки считают, что это был именно надводное судно, поскольку на немецких субмаринах использовались более сложные, четырехвинтовые модели Энигмы.



Союзные войска неустанно работали над расшифровкой кодов, производимых машиной Enigma, которые менялись каждые 24 часа. Британский математик Алан Тьюринг возглавил группу ученых, которая взломала код в 1941 году. Этот прорыв помог союзникам расшифровать важные радиосообщения о немецких военных передвижениях.



