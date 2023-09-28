Цукерберг представил новые продукты с искусственным интеллектом

16:24 28 сентября Киев, Украина

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг 27 сентября презентовал новые продукты с искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Reuters.



Среди новых гаджетов, представленных на конференции Meta Connect:

Новое поколение "умных" очков. Они могут отвечать на вопросы, фотографировать, отправлять фото и видео в WhatsApp, Facebook и Instagram, а также проводить прямые трансляции в соцсетях. Кроме того, устройство можно использовать в качестве наушников и диктофона.

Боты, создающие фотореалистичные изображения.

Обновлена гарнитура виртуальной реальности.

Цукерберг описал эти продукты как "объединяющие виртуальный и реальный миры", и подчеркнул, что Meta стремится предоставлять "недорогой или бесплатный" искусственный интеллект, который может интегрироваться в повседневную рутину.

"Иногда мы внедряем инновации, выпуская что-то, чего еще никто не видел. Но иногда мы внедряем инновации, взяв что-то потрясающее, но очень дорогое — и сделав его доступным для всех или даже бесплатным", — сказал Цукерберг.

Кроме того, руководитель Meta пообещал, что новое поколение "умных" очков Ray-Ban (ESLX.PA) от Meta появится в продаже 17 октября. Их цена составит 299 долларов.