Цукерберг представил новые продукты с искусственным интеллектом

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг 27 сентября презентовал новые продукты с искусственным интеллектом.
Об этом сообщает Reuters.
Среди новых гаджетов, представленных на конференции Meta Connect:
Среди новых гаджетов, представленных на конференции Meta Connect:
- Новое поколение "умных" очков. Они могут отвечать на вопросы, фотографировать, отправлять фото и видео в WhatsApp, Facebook и Instagram, а также проводить прямые трансляции в соцсетях. Кроме того, устройство можно использовать в качестве наушников и диктофона.
- Боты, создающие фотореалистичные изображения.
- Обновлена гарнитура виртуальной реальности.
Цукерберг описал эти продукты как "объединяющие виртуальный и реальный миры", и подчеркнул, что Meta стремится предоставлять "недорогой или бесплатный" искусственный интеллект, который может интегрироваться в повседневную рутину.
Кроме того, руководитель Meta пообещал, что новое поколение "умных" очков Ray-Ban (ESLX.PA) от Meta появится в продаже 17 октября. Их цена составит 299 долларов.
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