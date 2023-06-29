Цукерберг: Facebook увидел в посте Трампа предупреждение о действиях государства

Президент США Дональд Трамп на своих страницах в соцсетях написал, что протестующие в Миннеаполисе "бесчестят память Джорджа Флойда", а "беспорядки могут привести к стрельбе". В то время, как Twitter увидел в этих высказываниях насилие, Facebook не отреагировал на пост.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объяснил, почему его компания не будет предпринимать никаких действий в отношении постов, в которых президент США Дональд Трамп пригрозил, что "мародерство в Миннеаполисе приведет к стрельбе"."Я знаю, что многие расстроены тем, что мы оставили посты президента... Мы очень внимательно посмотрели на пост, в котором обсуждались протесты в Миннесоте, чтобы оценить, нарушает ли он нашу политику. Хотя у поста была тревожная историческая справка, мы решили оставить его, потому что ссылки на Национальную гвардию означали, что мы рассматриваем это как предупреждение о действиях государства, и мы думаем, что люди должны знать, планирует ли правительство применить силу", – написал он.Цукерберг отметил, что политика Facebook в отношении подстрекательства к насилию позволяет обсуждать вопрос о применении силы государством."Позже президент опубликовал сообщение, в котором говорилось, что в первоначальном сообщении было предупреждение о том, что грабежи могут привести к насилию. Мы решили, что этот пост, который явно препятствует насилию, также не нарушает нашу политику и важен для людей", – подчеркнул глава Facebook.Он отметил, что в отличие от Twitter, у Facebook нет политики размещения предупреждений перед сообщениями, которые могут спровоцировать насилие. Цукерберг объяснил это тем, что согласно политике его соцсети, если сообщение провоцирует насилие, то его следует удалить, независимо от того, заслуживает ли оно публикации, даже если оно написано политиком.Он также отметил, что уже связался с Белым домом, чтобы объяснить и эту политику соцсети."Я категорически не согласен с тем, как президент говорил об этом (протестах в Миннеаполисе), но я полагаю, что люди должны быть в состоянии убедиться в этом сами", – подытожил Цукерберг.