ЦРУ проинструктировало россиян, как связаться со спецслужбой

10:37 04 мая Киев, Украина

ЦРУ на своих официальных страницах в соцсетях опубликовало инструкции на русском языке, объясняющие, как безопасно выйти на связь со спецслужбой.

Об этом пишет The Washington Post.



Инструкции, в частности, содержат рекомендации использовать Tor или VPN, а также открывать браузер в режиме инкогнито и удалять историю — и делать это не со своего компьютера.



ЦРУ просит тех, кто обращается в ведомство, указывать свое полное имя и должность, контактные данные, а также уровень доступа к информации, которая может предоставить интерес для организации.



Инструкции, по словам одного из сотрудников ведомства, предназначены «для тех, кто чувствует себя обязанным связаться с ЦРУ из-за несправедливой войны, которую ведет российское правительство». Как отметили в ведомстве, вторжение России в Украину побудило больше россиян идти на рискованные шаги и искать возможности связаться с ЦРУ.



ЦРУ регулярно публикует инструкции на разных языках для иностранцев, желающих сотрудничать с ведомством.



В России оказание консультационной помощи иностранному государству «в деятельности, направленной против безопасности РФ» квалифицируется как государственная измена и наказывается сроком заключения от 12 до 20 лет.