Crocs приостанавливает работу в России

Американский производитель обуви Crocs объявил о приостановке деятельности в России, включая электронную коммерцию и розничную торговлю.
Компания также приостановила импорт товаров в страну. Соответствующее заявление опубликовал PR Newswire.
Сообщается, что в России все корпоративные и розничные сотрудники будут продолжать получать зарплату на время приостановки.
По словам исполнительного директора Crocs Эндрю Риса, компания сделает пожертвование в ЮНИСЕФ, чтобы поддержать тех, кто пострадал от войны.
По словам исполнительного директора Crocs Эндрю Риса, компания сделает пожертвование в ЮНИСЕФ, чтобы поддержать тех, кто пострадал от войны.
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