Crocs приостанавливает работу в России

11:43 10 Март Киев, Украина

Американский производитель обуви Crocs объявил о приостановке деятельности в России, включая электронную коммерцию и розничную торговлю.

Компания также приостановила импорт товаров в страну. Соответствующее заявление опубликовал PR Newswire.

«Компания Crocs потрясена трагической войной в Украине и солидарна с теми, кто пострадал от этого гуманитарного кризиса и переживает его», — говорится в нем.

Сообщается, что в России все корпоративные и розничные сотрудники будут продолжать получать зарплату на время приостановки.



По словам исполнительного директора Crocs Эндрю Риса, компания сделает пожертвование в ЮНИСЕФ, чтобы поддержать тех, кто пострадал от войны.