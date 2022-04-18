Цинизм высшей пробы: Путин присвоил бригаде бучанских палачей почётное наименование «гвардейская»

Глава страны-агрессора Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почётное наименование «гвардейская». Именно эта бригада ответственна за резню в Буче.
В указе отмечается «массовый героизм и отвага, стойкость и мужество» военнослужащих, которые «защищали Отечество и государственные
интересы».
Путин посчитал, что за военные преступления в Буче этих нелюдей нужно считать гвардейцами.
После ухода российских войск из городов Киевской области там обнаружили сотни убитых мирных жителей, часть из них были похоронены в братских могилах.
Геноцид украинцев, судя по всему, входит в список государственных интересов рФ.
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