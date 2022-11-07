Цифровой авторитаризм: Китай и россия стали мировыми лидерами по введению ограничений в интернете

Из-за активного использования интернета для организации гражданских протестов авторитарные правительства прибегают к применению цифровых инструментов для подавления свободы в сети.
В этом году мировыми лидерами по применению методов и инструментов цифрового авторитаризма стали Китай и россия.
Об этом говорится в отчете некоммерческой организации Access Now "Цифровая диктатура: авторитарная тактика и сопротивление в Восточной Европе и Центральной Азии".
В отчете Access Now проанализировали сценарии проявления цифровой диктатуры в Армении, Азербайджане, беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, россии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане и пришли к выводу, что наиболее популярны такие:
Об этом говорится в отчете некоммерческой организации Access Now "Цифровая диктатура: авторитарная тактика и сопротивление в Восточной Европе и Центральной Азии".
В отчете Access Now проанализировали сценарии проявления цифровой диктатуры в Армении, Азербайджане, беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, россии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане и пришли к выводу, что наиболее популярны такие:
- онлайн-цензура, проявляющаяся в ограничениях свободы слова, блокировке медиа и общественных организаций в цифровом пространстве;
- отключение интернета и блокировка коммуникационных платформ;
- дезинформация и пропаганда, финансируемые и поддерживаемые правительством;
- массовое и целенаправленное наблюдение за пользователями, включая использование шпионского программного обеспечения, сбор персональных данных и биометрическое наблюдение.
Для давления в сети правительства авторитарных стран в этом году чаще всего использовали цензуру, фейки и отключение сайтов и платформ.
Среди популярнейших тактик российского правительства — распространение дезинформации в Украине, Грузии и Молдове, направленное на подрыв демократии и дальнейшую дестабилизацию региона.
Азербайджан и беларусь активнее использовали цифровую слежку и онлайн-цензуру, технологии контроля над населением.
В Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане власти блокировали доступ к интернету во время гражданских протестов.
Среди популярнейших тактик российского правительства — распространение дезинформации в Украине, Грузии и Молдове, направленное на подрыв демократии и дальнейшую дестабилизацию региона.
Азербайджан и беларусь активнее использовали цифровую слежку и онлайн-цензуру, технологии контроля над населением.
В Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане власти блокировали доступ к интернету во время гражданских протестов.
Китай использует свой технологический рост для развития «цифрового авторитаризма» c целью осуществления надзора за гражданами и установления цензуры информации не только в пределах границ страны, но и по всему миру.
Среди инструментов, которые могут помочь сопротивлению цифровому авторитаризму, авторы отчета назвали предложения бесплатного доступа к виртуальной частной сети (VPN), инструментам и услугам шифрования и анонимности или программного обеспечения для защиты от DDoS-атак.
Правозащитники также призвали демократические правительства, технологические компании, некоммерческие организации и спонсоров поддерживать организации гражданского общества и активистов. Помощь может выглядеть поддержкой и адвокацией законов и политик, которые сделают указанные выше инструменты противодействия ограничению свободы сети широко доступными, а глобальный интернет — свободным, открытым и безопасным.
Правозащитники также призвали демократические правительства, технологические компании, некоммерческие организации и спонсоров поддерживать организации гражданского общества и активистов. Помощь может выглядеть поддержкой и адвокацией законов и политик, которые сделают указанные выше инструменты противодействия ограничению свободы сети широко доступными, а глобальный интернет — свободным, открытым и безопасным.
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