Цифровой авторитаризм: Китай и россия стали мировыми лидерами по введению ограничений в интернете

09:51 07 ноября Киев, Украина

Из-за активного использования интернета для организации гражданских протестов авторитарные правительства прибегают к применению цифровых инструментов для подавления свободы в сети.





Об этом говорится в



В отчете Access Now проанализировали сценарии проявления цифровой диктатуры в Армении, Азербайджане, беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, россии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане и пришли к выводу, что наиболее популярны такие: В этом году мировыми лидерами по применению методов и инструментов цифрового авторитаризма стали Китай и россия.Об этом говорится в отчете некоммерческой организации Access Now "Цифровая диктатура: авторитарная тактика и сопротивление в Восточной Европе и Центральной Азии".В отчете Access Now проанализировали сценарии проявления цифровой диктатуры в Армении, Азербайджане, беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, россии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане и пришли к выводу, что наиболее популярны такие:

онлайн- цензура , проявляющаяся в ограничениях свободы слова, блокировке медиа и общественных организаций в цифровом пространстве;

, проявляющаяся в ограничениях свободы слова, блокировке медиа и общественных организаций в цифровом пространстве; отключение интернета и блокировка коммуникационных платформ;

дезинформация и пропаганда, финансируемые и поддерживаемые правительством;

массовое и целенаправленное наблюдение за пользователями, включая использование шпионского программного обеспечения, сбор персональных данных и биометрическое наблюдение.

Для давления в сети правительства авторитарных стран в этом году чаще всего использовали цензуру, фейки и отключение сайтов и платформ.



Среди популярнейших тактик российского правительства — распространение дезинформации в Украине, Грузии и Молдове, направленное на подрыв демократии и дальнейшую дестабилизацию региона.



Азербайджан и беларусь активнее использовали цифровую слежку и онлайн-цензуру, технологии контроля над населением.



В Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане власти блокировали доступ к интернету во время гражданских протестов.





Китай использует свой технологический рост для развития «цифрового авторитаризма» c целью осуществления надзора за гражданами и установления цензуры информации не только в пределах границ страны, но и по всему миру.

Среди инструментов, которые могут помочь сопротивлению цифровому авторитаризму, авторы отчета назвали предложения бесплатного доступа к виртуальной частной сети (VPN), инструментам и услугам шифрования и анонимности или программного обеспечения для защиты от DDoS-атак.



Правозащитники также призвали демократические правительства, технологические компании, некоммерческие организации и спонсоров поддерживать организации гражданского общества и активистов. Помощь может выглядеть поддержкой и адвокацией законов и политик, которые сделают указанные выше инструменты противодействия ограничению свободы сети широко доступными, а глобальный интернет — свободным, открытым и безопасным.